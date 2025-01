Nuovo segretario per il Pd: "Entro un mese la nomina"

Il Pd forlivese va verso il rinnovo del segretario territoriale dopo la nomina di Gessica Allegni ad assessore regionale. E i tempi saranno brevi: l’ipotesi è di individuare il nuovo nome nell’arco di un mese. Dopo che la direzione del 16 gennaio ha stabilito una proposta, lunedì sera è toccato all’assemblea territoriale dare il via libera al percorso, spiegato dal presidente Enrico Monti.

"Il ruolo di Gessica di assessora regionale, da statuto, è incompatibile con quello di segretaria territoriale del Pd e si apre così una discussione interna – le parole di Monti –: la direzione territoriale ha affrontato questo punto, essendoci i tempi per procedere a una sostituzione, nel rispetto del regolamento, con l’individuazione di un percorso chiaro e condiviso, senza stravolgere l’importante equilibrio raggiunto dopo l’ultimo congresso".

La proposta, che l’assemblea ha approvato lunedì sera, ha spiegato Monti, è quella di "intraprendere la scelta più semplice, rispettando lo statuto, senza affrontare un altro congresso e senza lo scioglimento degli organismi, ovvero andare al voto del nuovo segretario territoriale in assemblea, in tempi serrati di circa un mese. Vogliamo replicare il modus operandi utilizzato per le candidature alle elezioni regionali, arrivando al voto con una proposta condivisa ed unitaria". Vista la situazione, i dem punteranno su una figura che metta d’accordo tutte le anime del partito, verosimilmente una persona che abbia già incarichi. In pole position ci sarebbe proprio Enrico Monti, attuale vicesindaco di Forlimpopoli.

"Io sono profondamente grata di questa esperienza come segretaria, ma ora non si possono giocare più parti in commedia, non è corretto per una comunità politica che ha bisogno di punti di riferimento – ha affermato Allegni –. La proposta è quella che lo statuto ci consente di fare, avendo svolto un congresso vero nel 2023, dal quale sono scaturiti organismi che hanno fatto il loro lavoro: per questo ci sarà il rinnovo del segretario nel più breve tempo possibile. Con la nuova guida del partito potremo poi lavorare per costruire luoghi di discussione, per far crescere una nuova classe dirigente, partendo dal gruppo consiliare di Forlì che sta facendo un grande lavoro, anche di studio. Lascio un partito che sta bene, ci sono i rapporti tra le persone, le discussioni non sono mai aspre o personalistiche, ma nel merito e utili, auspico che si possa andare avanti in questo modo. Sappiamo quanti anni e quanta sofferenza sono serviti per arrivare fino a qui, ora dobbiamo essere, se possibile, ancora più uniti: abbiamo obiettivi – la conclusione di Allegni – su cui lavorare a partire dal Comune di Forlì, fino a quelli del territorio in cui oggi siamo all’opposizione. Dobbiamo farci trovare pronti".