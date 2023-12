Nuovo smalto alla storia. Restaurate le lapidi dedicate a Saffi e Mazzini

Sono stati completati i lavori di restauro che hanno interessato negli scorsi mesi le lapidi commemorative dedicate a Saffi e Mazzini, posizionate in piazzale della Commenda n. 26 presso il quartiere Ronco. Le due lapidi furono realizzate nel 1911 dall’illustre epigrafista Pio Squadrani. Quello di Squadrani si configurava come un progetto a suo modo eversivo in quanto, all’interno del Regno d’Italia, si poneva l’obiettivo di celebrare gli ideali repubblicani di cui Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi erano stati fra i principali interpreti durante il Risorgimento. Da tempo, però, le lapidi versavano in condizioni di degrado, segnalate più volte dagli abitanti della zona.

"Abbiamo deciso di intervenire perché questi monumenti fanno parte del nostro patrimonio storico, artistico e culturale – afferma la presidente del consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni – sono una testimonianza degli ideali repubblicani e democratici che animavano Forlì nel Risorgimento e nei decenni successivi". Il restauro è stato progettato da Dario Pinzarrone, funzionario tecnico dei lavori pubblici, ed eseguito dal restauratore Andrea Giunchi. Valentina Ravaioli,rappresentante dell’ufficio tecnico, ha descritto la situazione in cui si trovavano le statue prima del lavoro di restauro: "Inizialmente pensavamo fossero di cemento, perché la brillantezza del marmo di Carrara si era persa con il tempo e lo smog della via Emilia. Le scritte si erano appiattite e in alcuni punti risultavano illeggibili, c’erano perfino fori di pallottola coperti con il cemento". Per riportare le lapidi al loro aspetto originario, si è proceduto a una nuova incisione delle scritte, che sono state ricalcate con lo stesso pigmento utilizzato nel 1911, e a una pulizia generale. Le parti cementate sono state sostituite con lastre di marmo ed è stato applicato un trattamento protettivo finalizzato a mantenere negli anni a venire il risultato raggiunto con il restauro.

Michele Santolini