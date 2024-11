Nuovo sostegno alle famiglie per l’abbonamento del bus

Il Comune di Santa Sofia attraverso un bando dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli supporta le famiglie con Isee 2024 superiore a 30.000 euro con un sostegno per l’acquisto dell’abbonamento al servizio di trasporto. L’importo concesso per l’abbattimento del costo del servizio di trasporto sarà pari al 50% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con Isee superiore od uguale a 30.000 euro e fino a 35.000 euro e pari al 30% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con Isee superiore od uguale a 35.000 euro fino a 40.000 euro.

I genitori degli studenti possono presentare domanda di rimborso parziale dell’abbonamento scolastico acquistato presso gli uffici Start Romagna, esclusivamente se in possesso dei seguenti requisiti: Isee in corso di validità non superiore a 40.000 euro; residenza nel Comune di Santa Sofia; tesserino nominale (abbonamento) già rilasciato da Start Romagna per l’anno scolastico 2024/2025 con relativa ricevuta di pagamento. La domanda si potrà inviare entro le ore 12 del 30 novembre a: servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it, compilando il modulo reperibile (allegati compresi) sul sito internet www.asp-sanvincenzodepaoli (info compilazione: 335.8726933.