Il Centro sociale Primavera di via Angeloni 56 organizzerà un ciclo di commedie dialettali nel rispetto della grande tradizione romagnola per questa ’lingua’ identitaria, che affonda lontano nel tempo. Questa sera alle 21, La Cumpagnì Dla Zercia metterà in scena ‘Nuovo Zibaldon Romagnolo’ che riconferma le finalità degli spettacoli de La Zercia, come ha ben espresso il direttore di scena, Giorgio Barlotti: "Far sorridere la gente senza battute sguaiate e con intelligenza". Per informazioni contattare i numeri 0543.63169, 349.1054902 e 333.4274190.