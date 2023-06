Obiettivo 80mila passeggeri "Sosta gratis a chi compra pacchetti Già 30mila romagnoli prenotati"

Sono state presentate ieri al tramonto le novità di Forlì Airport presso il Fantini Club di Cervia insieme agli sponsor My Sun Sea Tour Operator, Sigismondo Travel group, Go To Fly e Aeroitalia. Ad aprire l’incontro è stato il presidente di FA, l’imprenditore Giuseppe Silvestrini che ha spiegato: "Vogliamo rilanciare la nostra realtà nonostante alcune incongruenze che nel tempo ci sono state. Cerchiamo di portare avanti tutto nel migliore dei modi. Siamo qui per vedere quello di cui c’è bisogno e cercheremo di farlo".

A seguire Andrea Gilardi, direttore commerciale FA, ha spiegato come si trattasse di "una serata dedicata ai partner e alle agenzie di viaggio che credono nella squadra per il rilancio e alla ripartenza dell’aeroporto. Ancora molti non conoscono la realtà dell’aeroporto di Forlì. Siamo una realtà storica, – ha continuato Gilardi – con l’obiettivo di incoming e outgoing per l’Emilia Romagna. L’aeroporto è ripartito nel 2018 e, nonostante il difficile periodo della pandemia, gli investimenti non sono mai mancati. Dopo 13 anni è tornata Ryanair e abbiamo raggiunto grandi obiettivi".

Poi uno sguardo al futuro prossimo, con le mete estive dedicate ai vacanzieri e non solo: "Dal 17 giugno partono le rotte principali: Tirana, Olbia, Alghero, Cefalonia. Un pacchetto di destinazioni molto interessanti. Molte partenze saranno nei fine settimana". Spazio anche a un’analisi con alti e bassi: "In termini di mercato, dopo il picco di gennaio-febbraio, c’è stato il classico flesso. Il meteo sta giocando un ruolo decisivo in tutta Italia, non solo per l’alluvione. Oggi c’è ancora molto spazio per trovare un pacchetto latente di romagnoli e conterranei che decideranno sotto data. Migliaia sono state le cancellazioni nella settimana subito dopo l’alluvione".

Infine una promessa: "A noi interessa, prima di tutto, che il passeggero stia bene. Nessuno ha mai lesinato un singolo euro nella società di gestione pur di far star bene il passeggero. Facciamo di tutto per soddisfare il cliente, soprattutto quello estivo perché pensa tutto l’anno alle vacanze: l’investimento qui non è solo monetario, perché è un passeggero che prende le ferie apposta per partire. Offriremo il parcheggio gratuito a chi acquisterà un pacchetto. Vanno avanti serenamente le nostre partnership e vogliamo superare i 40.000 passeggeri e raddoppiarli". Il riferimento è a coloro che hanno volato con Aeroitalia nel 2022. "Oggi nel portafogli ci sono già 30.000 romagnoli nelle prossime settimane". Le mete più gettonate al momento? "Lampedusa, Cefalonia e Zante. Nelle prossime due settimane sarà pubblicato il network invernale: Napoli, Catania, Romania e altre molto importanti che annunceremo". Quindi una spiegazione alla filosofia del Ridolfi: "I nostri sono voli di basso raggio con rotte al massimo di due ore perché volare è costoso e non consente grandi economie a realtà piccole come le nostre e offrire al mercato prezzi di un certo tipo. Noi vogliamo fare bene".

Ilaria Bedeschi