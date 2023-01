Occasione per rilanciare la Tendicollo

Marco Bilancioni

La possibile tappa in onore di Ercole Baldini può essere il primo passo per capire se il nome di uno dei più grandi campioni del Novecento – non solo nel ciclismo – può mettere radici durature anche nel futuro. Di arrivi (o partenze) della corsa rosa in città ne abbiamo visti tanti: ci vorrebbe piuttosto qualcosa di unico. Per esempio una tappa tutta forlivese, come si fa a volte per le cronometro. A proposito: gli esperti dicono che sia impossibile replicare tale e quale la Tendicollo al Giro, ma questa potrebbe essere la chiave. Nell’immediato, con un omaggio a uno dei vecchi tracciati. E con quel lancio, ridare alla gara una vita propria, trasformandola in un evento. Com’era. E come Forlì avrebbe bisogno che fosse ancora.