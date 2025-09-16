’Occhi di ragazza’: una mostra tra musica e fotografia

Due associazioni forlivesi, RinnoviAmo Forlì e Foto Cine Club Forlì, in occasione del Festival del Buon Vivere, presentano una nuova singolare mostra sul tema ‘Intelligenza sentimentale’ che consiste in un allestimento fotografico nato dalla celebre canzone ‘Occhi di ragazza’ che Gianni Morandi interpretò, facendolo diventare un brano iconico della musica leggera italiana, nel 1970.

La mostra sarà allestita dal 18 al 28 settembre nella celletta numero 2 dei Musei San Domenico di Forlì con trenta immagini di sguardi femminili realizzate dai soci del Foto Cine club di Forlì, associazione nata nella nostra città nel 1960.

Si tratta di immagini rivolte al problema della violenza sulle donne, narrando emozioni e segreti eventi: per rendere più intensa l’attenzione sugli sguardi, gli autori non hanno inserito sulle foto il proprio nome.

Questi i nomi degli artisti che espongono: Elena Arcangeloni, Roberto Baldani, Roberto Benfenati, Patrizia Berti, Giancarlo Billi, Patrizia Casadei, Dervis Castellucci, Tiziana Catani, Milena Celli, Maurizio Ciocci, Moreno Diana, Serena Ferlini, Maria Ghetti, Paola Giuliani, Cinzia Giunchi, Loredana Lega, Franco Luciano, Ivano Magnani, Alessandro Maldini, Leonardo Michelini, Ilice Monti, Rosalda Naldi, Elia Paone, Verusca Piazza, Claudio Righi, Andrea Severi, Barbara Taglioni, Alessandro Tioli, Valerio Tisselli, Fabrizio Tumidei. L’idea e l’organizzazione dell’evento è di Marino Mambelli, l’allestimento di Moreno Diana e Dervis Castellucci.

Due ritratti sono stati realizzati dall’intelligenza artificiale: sarà compito dei visitatori riconoscerli, aiutati in questo da un’app gestita da Isotta Lepore. Nella mostra sarà presente anche un video realizzato da Francesco Marino, che accompagnerà lo spettatore fra gli interpreti della famosa canzone ‘Occhi di ragazza’ come Morandi, Barbarossa, Biondi, De Martino, Ranieri e altri.

Inoltre, il giorno dell’inaugurazione, giovedì 18 settembre, alle ore 20, fuori dai Musei San Domenico i giovani musicisti Roberto Lepore e Antonio Iacco eseguiranno il brano come invito alla visita della mostra.

L’esposizione, ad ingresso libero, sarà visitabile negli orari di svolgimento delle iniziative del ricco programma del Festival del Buon Vivere.

Rosanna Ricci