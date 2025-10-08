Occhi sulle minoranze: concerto e mostra

Sarà il rinascimentale Palazzo pretorio di Terra del Sole a ospitare la tappa conclusiva della seconda seconda edizione del Festival ‘Mosaico delle minoranze in Italia’, promosso dall’associazione No.Vi.Art. (acronimo di Arti per la nonviolenza) di Forlì, un sodalizio attivo nel territorio dal 2009 con l’obiettivo di diffondere una cultura di pace attraverso la promozione della nonviolenza come stile di rapporti tra persone, gruppi sociali e Stati.

"Il Festival ha l’obiettivo di porre l’attenzione sull’esistenza di una cultura italiana pluralistica, frutto di secolari relazioni interculturali – spiega Lidia Pitarresi, vicepresidente di No.Vi.Art. –. Un’iniziativa rivolta soprattutto ai giovani".

La rassegna si svilupperà in due differenti opportunità culturali: venerdì alle 21 avrà luogo il concerto degli Shega, band indie pop dal nome evocativo, "letteralmente melagrana, simbolo di identità plurale, a sottolineare come la musica sia un linguaggio universale e un ponte tra popoli", prosegue Pitarresi. Sabato mattina il leader del complesso terrà una lezione concerto ai ragazzi del locale istituto comprensivo. Sempre sabato ma alle 17 sarà inaugurata la mostra ‘Piana degli Albanesi e gli Arbereshe – Ricerche e memorie familiare’, curata da Adriana Fabbiano e Lidia Pitarresi. "Un’esposizione che vuole rappresentare un esempio virtuoso di integrazione, quello di Piana degli Albanesi, dove la valorizzazione delle differenze è vissuto come arricchimento". La mostra sarà aperta al pubblico fino al 25 ottobre tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Le scuole secondarie possono prenotare visite guidate contattando le curatrici alla mail noviart.info@gmail.com o al numero 349.0542645. L’ingresso al concerto e alla mostra sono gratuiti.

"Siamo davvero orgogliosi di essere entrati a far parte di questo circuito e di un’iniziativa di grande valore socio culturale, dal titolo poetico potente e meraviglioso – dichiara il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sodle, Francesco Billi –. Oggi viviamo in un mondo sempre più autoreferenziale dove ognuno è minoranza di se stesso con la pretesa di esprimersi come maggioranza. Il progetto della società si costruisce invece con l’incontro, lo scambio vicendevole delle parti, l’accettazione delle reciproche culture e impostazioni sociali, attraverso la convivenza. Un mosaico che componendosi determina la crescita e lo sviluppo del vivere civile".

Al termine buffet curato dal titolare del bar La Pieve di Pieve Salutare, di origine albanese. Tra i sostenitori del Festival il presidente del Rotary Club Cesenatico mare, Klodian Matija, già dipendente del Grand Hotel di Castrocaro, la Pro loco di Terra del Sole e il suo presidente Andrea Bandini e la Bcc, da sempre al fianco della cultura, del territorio e dei giovani.

Francesca Miccoli