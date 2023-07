Occhio alle truffe agli anziani In aumento le telefonate fasulle

Dopo le indicazioni utili a fronteggiare il grande caldo, il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole torna a dispensare consigli ai cittadini. Sulle pagine social dell’ente si mettono in guardia i residenti, in particolare anziani, su tentativi di truffe messi in atto da delinquenti, attivi in questi giorni anche in terra termale e medicea. "Attenzione - si legge nel post del Comune -, sono in aumento nel nostro territorio telefonate di malintenzionati che chiedono di allontanarsi dalla propria abitazione, ad esempio per raggiungere un parente al pronto soccorso". Si tratta di un pretesto per poter mettere a segno furti nelle abitazioni lasciate incustodite. "Si invita la cittadinanza a diffidare dalle comunicazioni, a suggerire massima prudenza a familiari o vicini anziani e a contattare le forze dell’ordine in caso di necessità".