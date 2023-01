"Occhio alle truffe di finti operatori"

Occhio alle truffe. Il monito arriva da Federconsumatori Forlì-Cesena. "In questi giorni abbiamo raccolto varie segnalazioni da parte di diversi concittadinie

che ci informavano di avere ricevuto delle telefonate, da persone che si qualificano

come impiegati. Ma non lo sono. Queste telefonate sono opera di persone che possiamo chiamare truffatori perché si presentano parlando di bollette da verificare, caldaie e contatori da sostituire. Invitiamo tutti a non fornire dati personali, nemmeno informazioni sui contratti

stipulati".