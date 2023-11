Occidente, incontro sul giornalismo

Nell’ambito dello svolgimento del festival L’Occidente nel Labirinto, si terrà oggi un incontro di idee, alle 17.30, a Palazzo Romagnoli, in via Albicini 12, che avrà come titolo ’Il nocciolo duro del potere. Diritti umani e giornalismo’. Interverranno Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International e Silvestro Ramunno, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna. Coordinerà il giornalista e saggista Pietro Caruso.

Il festival è giunto alla sua ventitresima edizione e che quest’anno ha per tema ’TechnoPolis - Culture per una città creativa’.