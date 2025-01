"Occorre un’altra commissione"

La lista civica RinnoviAmo Forlì, sostenuta dall’intera minoranza consiliare, ha presentato ieri in consiglio comunale un ordine del giorno perché sia istituita una nuova Commissione Straordinaria sui temi dell’alluvione e del cambiamento climatico. La proposta nasce, spiega una nota della lista, dall’esigenza di affrontare in modo strutturale le problematiche emerse dai drammatici eventi del maggio 2023 e poi del settembre ’24.

La Commissione avrebbe il compito di monitorare e supportare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, collaborando con enti come la Regione, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica della Romagna. Al centro dei lavori ci sarebbero anche il monitoraggio del piano di protezione civile comunale, lo studio delle reti fognarie urbane e l’approfondimento delle problematiche legate al cambiamento climatico.

La prospettiva principale è anche di coinvolgere direttamente i cittadini e i comitati dei quartieri interessati per rispondere alle esigenze della popolazione, contrastando fenomeni come lo spopolamento delle aree più colpite.

Così Elena Colangelo (Rinnoviamo Forlì): "La nostra proposta non intende ricalcare né strumentalizzare il lavoro svolto dalla precedente commissione, ma creare oggi un nuovo spazio di approfondimento e collaborazione. Credo sia un’occasione importante per dimostrare ai cittadini che, al di là delle appartenenze politiche, siamo uniti dall’obiettivo di lavorare per il bene della città".