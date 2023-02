Occupazione in lieve recupero

I dati Istat relativi alle forze lavoro nel terzo trimestre 2022 per la provincia di Forlì-Cesena presentano dinamiche in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il report della Camera di commercio mette in evidenza la crescita annua nel terzo trimestre 2022-2021 del tasso di occupazione femminile (+2,6 punti percentuali), che si attesta al 62,7%, mentre risulta sostanzialmente stabile quello maschile (+0,1%).

Positivi, in termini di confronto annuo, anche i risultati fatti conseguire dal tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), che si riduce di 9,4 punti rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente (da 22,7% nel terzo trimestre 2021 a 13,3% nel terzo trimestre 2022). Gli occupati in provincia sono 176mila, con un aumento annuo pari all’1,1%; incrementi si riscontrano per i settori commercio e turismo (+13,4%, 23% del totale degli occupati), l’industria in senso stretto (+6%, 22,8%) e le costruzioni (+0,6%, 7,5%), mentre calano gli addetti in agricoltura (-6,1%, 7,4%) e negli altri servizi (-5,9%, 39,3%).

I disoccupati, in termini assoluti, risultano 8mila, in deciso calo tendenziale (-16,1%).