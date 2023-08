Occupazione stagnante Assunzioni per 10mila in questo trimestre, ma non si vede crescita

L’andamento occupazionale nel nostro territorio stenta a ritrovare una ripresa significativa. Per il trimestre agosto-ottobre di quest’anno le imprese hanno programmato complessivamente 9.680 nuovi ingressi in provincia di Forlì-Cesena, di cui 2.380 nel solo mese di agosto, evidente frutto di impieghi di carattere stagionale, come nel turismo e in agricoltura.

I dati previsionali sono elaborati da Excelsior Informa, il bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane.

Per la provincia di Forlì-Cesena, l’indagine rileva, per il mese di agosto, 2.380 assunzioni previste, con una variazione sullo stesso mese 2022 di +160 unità, e 9.680 per il trimestre agosto-ottobre, con -190 unità sull’analogo periodo dello scorso anno.

Le entrate previste si concentrano nel settore servizi (69%, -6% rispetto a luglio), che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e per il 61% nelle imprese con meno di 50 dipendenti (-7%).

Nel mese di agosto, una quota pari al 39% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni (+7% rispetto a luglio); il 20% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (-4%).

Nel 59% dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 52 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati (-4% rispetto a luglio). Quest’ultimo fenomeno, in corso da anni, prosegue dunque a interessare oltre la metà delle aziende del nostro territorio.

Su base nazionale, gli ingressi previsti nel mese di agosto sono 293mila, di cui il 9,7% (28 mila 300) in Emilia-Romagna, +0,7% rispetto al mese di luglio 2023. Il 19,3% del dato regionale, pari a 19.720 ingressi previsti, attiene all’area di competenza della Camera di commercio della Romagna, 6,7 punti percentuali in meno rispetto allo scorso mese.

L’incidenza dei contratti a tempo determinato si mantiene elevata e pari all’83% per Rimini (+2%) e al 77% per Forlì-Cesena (calo di un punto percentuale).

Per quanto riguarda i nuovi posti di lavoro, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i servizi di alloggio, ristorazione e turismo, i servizi alle persone, il commercio, le costruzioni e le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco. Troviamo poi i servizi operativi e di supporto alle imprese e alle persone.

In questo periodo dell’anno riparte anche la formazione in azienda, sempre più a distanza e ancora su mansioni consolidate, ma con una attenzione crescente su green e digitale. In aumento i tirocini, a completamento del percorso formativo dei giovani e come opportunità di ingresso in impresa.

In media, le aziende che ospitano tirocinanti sono il 12,5% del totale.