Offerta turistica, fondi per gli enti pubblici

Il Gal L’Altra Romagna ha pubblicato il nuovo bando ‘Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale’ per enti pubblici. L’avviso pubblico prevede un finanziamento che ammonta complessivamente a 387.831 euro.Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100% della spesa ammissibile nel limite massimo di 150.000 euro per singolo progetto.

Saranno inoltre ammissibili domande di sostegno per un importo non inferiore a 30.000 euro. Beneficiari del finanziamento sono gli enti pubblici e gli enti di gestione delle aree protette e per quanto riguarda il forlivese le aree interessate sono quelle dei 14 comuni dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. I costi interessati dal finanziamento potranno riguardare: recupero, consolidamento, riqualificazione eo ristrutturazione di immobili; sistemazione aree di sosta ed eventuali accessi alle aree; acquisto attrezzature, allestimenti, arredi esterni; ideazione e progettazione di materiale divulgativo, realizzazione e diffusione di campagne promozionali e materiale informativo riferito al bene oggetto di intervento; attività informative e promozionali volte a favorire la conoscenza dei valori e della storia dei luoghi oggetto degli interventi; spese generali riferite solo all’investimento. Le aree oggetto di intervento devono essere utilizzate per scopi pubblici e collettivi di valorizzazione territoriale e non possono essere destinate ad attività economiche generatrici di entrate nette. Nel caso di cessione della gestione a terzi, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento della destinazione d’uso per cui è stato concesso il finanziamento e selezionare l’eventuale gestore privato con selezione pubblica nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti di servizi applicabili.

"Per rafforzare e qualificare l’offerta turistica è necessario valorizzare le risorse endogene dei territori – commenta il presidente del Gal Bruno Biserni – migliorando lo stato dell’arte di aree a destinazione turistica ambientale, potenziando le informazioni e la fruibilità del territorio per i visitatori e utilizzando al meglio le strutture a supporto del turismo itinerante in favore dei turisti e dalla popolazione".

Le domande si possono presentare fino alle ore 17 del 20 marzo. Info: www.altraromagna.it.

O.B.