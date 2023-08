Offese e ingiurie Condannati gli eredi dell’ex titolare del negozio ’Ferlandia’

di Quinto Cappelli

Una complessa lite fra titolari di negozi di souvenir del duce e del fascismo a Predappio, iniziata una ventina d’anni fa, è finita in Cassazione, per concludersi qualche giorno fa con una condanna, in rito civile, per ingiurie (offese di varia natura), emessa nei confronti dei titolari del negozio Ferlandia.

Protagonisti della lite sono Benizzi Ferrini (nel frattempo morto da alcuni anni), titolare per l’appunto del negozio Ferlandia, insieme alla moglie Valeria Casadei, e Pierluigi Pompignoli, all’epoca titolare del negozio Predappio Tricolore (nel frattempo passato al figlio).

La vicenda viene delineata direttamente dall’avvocato di Pompignoli, Barbara Urbini, che ha ricevuto la notifica della sentenza due giorni fa: "Nel primo grado di giudizio, il tribunale di Forlì respinse la domanda risarcitoria del mio cliente Pierluigi Pompignoli nei confronti di Ferrini, denunciato dal mio cliente per offese e ingiurie nei suoi confronti. Così facemmo ricorso alla Corte d’Appello di Bologna, che qualche anno fa ha condannato in causa civile (la causa penale era decaduta per la morte di Benizzi Ferrini) gli eredi della famiglia Ferrini al risarcimento dei danni morali nei confronti di Pompignoli".

Gli eredi Ferrini fecero però ricorso in Cassazione, che qualche giorno fa ha emesso la sentenza definitiva: "Gli eredi di Benizzi Ferrini sono stati condannati al pagamento dei danni morali per le offese e ingiurie nei confronti di Pierluigi Pompignoli", compresa la moglie Valeria Casadei, ritenuta contitolare dell’attività. Gli eredi Ferrini dovranno risarcire Pompignoli di 5mila euro rivalutati.

Nel mirino della Corte Suprema è finita una serie di fax anonimi, ma inviati dall’utenza del negozio Ferlandia, ritenuti poi offensivi e diffamatori sia del Pompignoli sia dei figli. Di qui la condanna al pagamento dei danni da parte degli eredi Ferrini.

Pierluigi Pompignoli aveva iniziato la causa con la difesa dell’avvocato Menotto Zauli, successivamente deceduto: "Si tratta di una storia molto spiacevole, che mi è costata anche tanti soldi. Ma ora giustizia finalmente è stata fatta. Non nutro alcun rancore nei confronti di chi mi ha offeso. Anzi, sono andato anche al suo funerale e ho inviato un telegramma di condoglianze alla moglie".

Interpellata, l’attuale titolare di Ferlandia, Valeria Casadei Ferrini, difesa da Alessandra Benazzi e Sara Guerrini, ha preferito non rilasciare alcun commento. Conclude invece l’avvocato Urbini, che ha condotto la causa con la collega di studio Alessia Guccini: "Il principio di giustiza per il mio cliente è stato fondamentale per portare avanti questo procedimento giudiziario".