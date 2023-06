’Officina del corpo’ chiude La palestra devastata dalla pioggia e dal fango

L’alluvione che si è abbattuta violentemente su Forlì e la Romagna non ha colpito solo le abitazioni, ma anche gli edifici dedicati ai servizi, i negozi e i centri fitness. La palestra Officina del corpo, in via Donne della Costituente, è nel quartiere Schiavonia San Biagio, una delle zone maggiormente flagellate dall’esondazione del fiume Montone, adiacente alla struttura. L’acqua e il fango hanno invaso i locali, causando ingenti danni anche alle attrezzature ginniche. Sandro Bacchi, 60 anni, dal 1997 socio della palestra e istruttore di fitness, guarda sconsolato il luogo dove ha allenato e formato per tanti anni appassionati e atleti. Pareti intrise di umidità, il pavimento abbassato e le poche macchine rimaste nei locali coperte di polvere e inutilizzabili: ecco il panorama che si apre ai Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari che aiutano il titolare a ripulire la palestra. "Il 16 maggio scorso, intorno alle 18 – ricorda Bacchi – il livello dell’acqua ha iniziato a salire velocemente e dopo 20 minuti ho chiuso i locali. Adesso, chiaramente, è inagibile, ma devo ringraziare i tanti clienti che mi hanno dato una mano, soprattutto nei drammatici momenti seguiti alla piena del fiume".

Sono ancora evidenti, sulle pareti della palestra, i segni lasciati dal fango e dalla furia dell’acqua che ha sommerso tutto in pochi secondi. "C’erano 26 macchine isotoniche, 21 attrezzi per il cardiofitness e il bagno turco, tutti irrecuperabili, per un valore di circa 50mila euro. Inoltre lavoravano in palestra tre istruttori che seguivano clienti di tutte le fasce d’età, dai 17 agli 80 anni".

All’Officina del corpo si tenevano corsi di pilates, programmi di fitness e allenamenti individuali, oltre che sedute di spinning, body building e training cardiovascolare. "Ho perso tutto – spiega Bacchi – ma, dopo oltre 25 anni di passione e impegno nel settore sportivo, voglio continuare l’attività e sono alla ricerca a Forlì di uno spazio dove ricominciare, anche per ringraziare i clienti che mi hanno fatto sentire sempre il loro affetto in questi momenti difficili". Inoltre un ragazzo di nome Marco, un cliente della palestra, "si è offerto di affiancarmi come socio nella nuova avventura e lo ringrazio per la sua vicinanza. Ma un pensiero speciale va alla mia compagna Maria Cristina che in questa triste circostanza mi è stata di grande aiuto e supporto per superare gli attimi di scoramento. Ora ci rimbocchiamo le maniche – conclude – con orgoglio e volontà e ripartiamo".

Gianni Bonali