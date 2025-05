’Officina Forlì’, incontro con Elena Granata sulla città del futuro

Appuntamento finale per la prima edizione di ’Officina Forlì: Idee per una Città che cambia’, il ciclo di incontri promosso da Officina delle Idee con il patrocinio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena.

Oggi alle 20.45 incontro, dal titolo ’Placemaker: Costruiamo insieme la città del futuro’, all’Ottantadue Club di Corso Garibaldi 82.

Durante il salotto culturale ’Officina Forlì’ Elena Granata, esperta di dinamiche territoriali e delle trasformazioni urbane, guiderà il pubblico in una riflessione stimolante sulle sfide e le opportunità per lo sviluppo urbano, con un focus sulle strategie per costruire città più vivibili, sostenibili e inclusive. Modalità di iscrizione: bit.ly/3BWYfzB.