Offresi apprendistato per toelettatura animali

Toelettatura animali a Forlì, cerca apprendista per lavaggio animali, taglio delle unghie, pulizia orecchie, taglio del pelo a forbice e a macchinetta, stripping, cardatura, asciugatura con soffiatore e phon. E’ obbligatorio essere in possesso dei requisiti di età per poter concludere un contratto di apprendistato o essere percettori/trici Naspi. E’ richiesto il diploma di scuola media superiore, buona conoscenza del pacchetto Office e dell’inglese. Richiesti patente B e preferibilmente, mezzo proprio. La risorsa deve possedere una buona propensione al contatto con il pubblico, rispetto, amore e buona interazione con gli animali. E’ preferibile un minimo di competenza. Si offre contratto di apprendistato, con orario a tempo pieno dal martedì al sabato 9-13 e 15-19. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al Portale Lavoro

per Te o sull’App Lavoro per Te entro l’8 febbraio.