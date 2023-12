Oggi alberi, visite guidate e un concerto

Venerdì si sono accese le luminarie a Castrocaro Terme e Terra del Sole, dove erano attive anche ‘al Bancheti ad Nadel’ (nella foto, il mercatino dell’artigianato natalizio creativo), e ora si entra nel cuore delle celebrazioni. Oggi alle 14.30 al centro cinofilo di via Vallicelli la festa a quattro zampe con l’allestimento del grande albero con le immagini iscritte al concorso fotografico gratuito ‘Stella di Natale’ e la proclamazione degli scatti vincitori. Previste dimostrazioni cinofile e pesca di beneficenza con ricavato in favore della Tribù di Trilly. Ingresso libero. Da non perdere per gli amanti della storia la doppia visita guidata ai gioielli delle due cittadine: alle 10.30 sarà possibile scoprire peculiarità e segreti del Palazzo pretorio di Terra del Sole mentre alle 16 si risalirà il borgo antico di Castrocaro per un imperdibile viaggio alla scoperta della fortezza sulla rupe.

Gran finale alle 20.30 nella chiesa dei santi Nicolò e Francesco con il concerto della Pink orchestra Santa Cecilia, diretta dal Maestro Alessandra Bassetti, per celebrare il 45° anniversario della fondazione della sezione locale dell’Avis, intitolata a Donato Donatini. Nell’occasione verranno premiati i volontari che abbiano raggiunto la centesima e la cinquantesima donazione.