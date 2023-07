Oggi aperitivo e storia della moda

L’Accademia dei Benigni propone la rassegna ’Gli aperitivi culturali’: un ciclo di tre incontri che prevede la presentazione di libri insieme ai loro autori, al termine dei quali verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti per continuare a confrontarsi insieme sui temi trattati durante la serata.

Il primo appuntamento in cartellone sarà proprio questa sera alle 18 nella chiesa di San Silvestro, a Bertinoro. Sarà qui che Gabriella Maldini, in dialogo con Lodovico Zanetti, presenterà il suo libro dal titolo ’Moda. Il favoloso viaggio tra simbolo e desiderio’ (Nolica Edizioni, 2021): un itinerario alla scoperta della storia della moda e dei suoi significati simbolici meno noti.

Il secondo incontro del ciclo, invece, è in programma giovedì prossimo a Fratta Terme, in piazza Colitto, dove alle 20.30 lo psichiatra ed esperto di storia Pierluigi Moressa presenterà la sua opera intitolata ’I Malatesta. Filosofia, sentimento e guerra nella storia di una dinastia’ (Diarkos, 2023). Tra le pagine prenderà vita la ricca e movimentata epopea di una grande famiglia romagnola a cavallo tra Medioevo e Rinascimento.

Ultimo appuntamento in cartellone sarà giovedì 27 alle 18 a Polenta di Dante dove, nella Pieve di San Donato, l’autore forlivese Paolo Cortesi presenterà il volume ’Guida curiosa ai luoghi insoliti della Romagna’ (Newton Compton, 2022), ovvero una guida alternativa a quelle in commercio per scoprire le curiosità meno note di varie località del territorio romagnolo per imparare a indagare posti conosciuti con occhi nuovi.

Introdurranno le serate Alessandro Merci e Giampaolo Amadori, presidente dell’Accademia dei Benigni. L’iniziativa ’Gli aperitivi culturali’ è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di ratta Terme e l’Associazione Culturale Amici di Polenta.

Alessandro Rondoni