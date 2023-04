Oggi associazioni contro Langone

Dalla collezione Verzocchi all’omonimo premio: in questi giorni si continua a discutere della presidenza di giuria assegnata dal Comune a Camillo Langone (nella foto), scrittore che in passato ha sostenuto che se le donne leggessero meno libri farebbero più figli. Altre sue posizioni criticate vertevano sui migranti. Oggi alle 16 ventisei associazioni (dalla Cgil all’Anpi, dall’Arci a Italia Nostra) manifesteranno contro la nomina di Langone davanti al San Giacomo e poi davanti a palazzo Romagnoli sede (per ora...) della collezione Verzocchi.