Oggi concerto in memoria di Valter Valmori

’Musica per Valter!’. Questo il titolo del concerto con cui la Fondazione Angelo Masini renderà omaggio in musica a Valter Valmori, consigliere dell’Istituto musicale Masini e ideatore del concerto di Natale al PalaRomiti, scomparso nel gennaio 2020. Valmori è stato un importante esempio di impegno al servizio del quartiere Romiti, della città e del territorio, prestando sempre una grande attenzione ai temi della solidarietà e della cultura, e si distinse per l’impegno a favore dell’Istituto e della musica in generale. L’appuntamento è per questa sera alle ore 20.45 alla Sala Sangiorgi di Corso Garibaldi numero 98 con un concerto di docenti e allievi dell’istituto musicale. È previsto anche un intervento del sindaco Gian Luca Zattini. L’evento sarà introdotto dal giornalista Mario Proli.