Oggi conferenza su Grazia Deledda

Sarà dedicato a Grazia Deledda l’evento in programma oggi alle 18 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Un appuntamento collaterale a Picta, Rassegna europea di arte contemporanea, in corso nell’edificio. I giornalisti Donatella Rabiti e Maurizio Gioiello, affiancati dal critico d’arte Michele Govoni, tratteggeranno la figura dell’unica italiana insignita del Nobel per la letteratura. A moderare l’incontro sarà Giuseppe Bertolino, direttore artistico di Picta. E’ previsto l’intervento di Fabrizio Beccu, vicesindaco di Nuoro, città natale della scrittrice. Al centro dell’incontro il romanzo ‘Canne al vento’. Nella sala attigua è allestita una mostra fotografica che racconta in 28 immagini i luoghi di Cervia vissuti dalla Deledda a cura del gruppo fotografico cervese Musa. Picta è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato previo appuntamento (tel. 333.4608113); è possibile prenotare visite guidate a cura di Giuseppe Verrelli (tel. 348.9206619)