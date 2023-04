Oggi convegno sul sostegno alla natalità con la ministra

La ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella interverrà oggi alle 18.30 nel contesto del convegno dal titolo ‘Sostegno alla famiglia e alla natalità’, promosso dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel salone comunale di Forlì (piazza Saffi, 8). L’appuntamento, dopo l’introduzione del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e della capogruppo di FdI in consiglio comunale Emanuela Bassi, vedrà gli interventi di Cristina Terenzi (già presidente della Consulta delle famiglie di Forlì), Andrea Taddeo (presidente del Centro di aiuto alla vita di Forlì), Marco Catalano (assessore del Comune di Forlì) e Vincenzo Bongiorno (amministratore unico Fmi, società multiservizi per Forlì e il territorio). Le conclusioni saranno affidate ad Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, e alla ministra il compito di tirare le somme illustrando come il Governo stia affrontando l’emergenza demografica a partire dalle politiche di sostegno alla famiglia e di stimolo alla natalità.

In polemica col convegno, è annunciato in piazza Saffi un flash mob di protesta di associazioni e Cgil. "Il tema è importante dal punto di vista sociale ed economico e non può essere trattato in modo ideologico e divisivo", critica la segretaria del sindacato Maria Giorgini.