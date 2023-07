Oggi il corteo a Predappio dedicato al duce: il programma

Forlì, 30 luglio 2023 – Il 140° anniversario della nascita di Benito Mussolini, avvenuta a Dovìa di Predappio il 29 luglio 1883, viene ricordato oggi a Predappio. Ma causa il caldo e le vacanze in pieno svolgimento, è prevista una bassa affluenza (per la stessa manifestazione della scorsa estate c’erano poco più di cento persone).

Dopo l’abbandono di Mirco Santarelli degli Arditi di Faenza, l’organizzazione è passata nelle mani di Angela Di Marcello, responsabile del gruppo di volontari che custodiscono la cripta Mussolini nel cimitero di San Cassiano, che ha chiesto i permessi alla Questura di Forlì.

Il programma prevede il corteo da piazza Sant’Antonio al cimitero, sorvegliata dal servizio dell’organizzazione, con partenza alle 10.30 e arrivo intorno alle 11 nel piazzale del cimitero, dove non sono previsti discorsi, ma le solite preghiere di rito e le conclusioni col ‘presente’ al duce, ma portando la mano destra al cuore, senza saluti romani.

Seguiranno le visite private alla tomba riaperta dalle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini. I visitatori si metteranno in fila per entrare a piccoli gruppi di 3-5 persone nella cripta che contiene la tomba del duce. A custodirla sono una trentina di volontari da tutta Italia, che a turno svolgono il servizio d’ordine, con il coordinamento di Angela Di Marcello. Celebrazioni parallele sono in programma anche a Villa Carpena, la casa dei Mussolini in Romagna, che conserva il museo Casa dei Ricordi, aperto con orario continuato (9.30-19) nel weekend.

q. c.