Oggi da Formì arrivano i Barbapapà

"Resta di stucco, è un barbatrucco": nel villaggio di Natale di Formì, il distretto commerciale di Pieveacquedotto, arrivano i celeberrimi Barbapapà; oggi alle 16 i personaggi ideati all’inizio degli anni Settanta dalla fantasia dei transalpini Annette Tison e Talus Taylor daranno vita a un evento tutto dedicato ai giovanissimi e alle loro famiglie. Oggi scatta anche il concorso a premi di Formì, che mette in palio un viaggio da sogno a Disneyland Paris per una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini. Ogni acquisto di almeno 15 euro presso i punti vendita aderenti, effettuato dal 15 dicembre al 6 gennaio 2024, dà diritto a una cartolina per partecipare all’estrazione finale. Info: www.formishopping.it.