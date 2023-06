Oggi e domani festa delle birre artigianali in piazza Matteotti

E’ in calendario a Civitella oggi e domani in piazza Matteotti l’edizione numero 13 di ‘ArtigianAle23’ la festa delle birre artigianali promossa dal gruppo All Saints Civitella e dal Comune bidentino. L’intento è quello di riportare un po’ di normalità e di allegria in questo periodo non proprio favorevole alla Romagna e al territorio di Civitella. Tra i primi ospiti il Birrificio Mazapegul, Birrificio Bajon, Bifor oltre alla Trattoria Da Piseppo, Agriturismo Camporosso, Macelleria da Romana e Piadina da Ivana. Info: [email protected]