Oggi festa al ’Gibs’

Si terrà a partire dalle 17 di oggi la ‘Grande Festa al Gibs’ a Fratta Terme di Bertinoro. Una manifestazione nata con l’intento di festeggiare un anno di attività e salutare i partner che hanno lavorato al progetto. Sarà anche l’occasione per illustrare qualche le prossime novità.

Non si poteva che celebrare l’anno di attività proponendo quelle di maggior successo in una scaletta di eventi che prevede, alle 17, ‘Fratta Sound Trek + Book Club’.

Si parte dal Gibs per un breve percorso sonoro ad anello, quindi si torna poi sempre in biblioteca, con quattro tappe di letture e proposte a tema. Le 18,30 poi sono l’orario giusto per un ‘Aperitivo on air’: tra qualcosa da bere e uno stuzzichino verrà presentata la nuova webradio del Gibs, uno spazio libero e creativo dove imparare e sperimentare. Sarà anche possibile conoscere Radio Costa.

Alle 19,30 un altro must del Gibs di quest’anno ‘Pizza&Games’: sarà possibile provare alcuni giochi da tavolo gustando insieme una buona pizza.

Gibs (Giovani in biblioteca) è un progetto che è stato promosso grazie a un finanziamento ministeriale, ora, finita la fase iniziale, si è fondata un’associazione che dovrà portarne avanti le iniziative nei prossimi anni. La giornata di oggi è così anche l’occasione per conoscere la nuova associazione Gibs.

