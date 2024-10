Oggi focus sull’agricoltura. Sindacato dei militari con Pompignoli e Ugolini

‘Focus agricoltura’, organizzato da Fratelli d’Italia, vuol essere un momento per fare il punto sulle criticità e le opportunità dell’agricoltura romagnola: dalla manutenzione del territorio al decreto agricoltura, dal piano strategico all’Agricat, fino all’influenza aviaria, al sessaggio in ovo e l’assicurazione obbligatoria. L’appuntamento è oggi alle 16 presso la Sala del Mercato avicolo di Forlì (via Punta di Ferro 2). Parteciperanno all’evento, coordinato da Marco Casali, responsabile del dipartimento provinciale agricoltura, Alice Buonguerrieri (deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia) e i candidati alle prossime elezioni regionali. Interverrà Marco Cerreto, capogruppo FdI in commissione agricoltura alla Camera.

Nei giorni scorsi, Massimiliano Pompignoli, candidato alle prossime elezioni regionali, e la candidata presidente per il centrodestra, Elena Ugolini, hanno incontrato i rappresentanti forlivesi del sindacato Italmil (foto) per parlare di sicurezza e trasporto pubblico gratuito per il personale militare. I rappresentanti sindacali hanno citato le esperienze maturate in altre Regioni, dove sono stati sottoscritti protocolli d’intesa volti a garantire il trasporto pubblico gratuito alle Forze Armate. "Più volte i militari sono intervenuti in situazioni di crisi e momenti di tensione su autobus e treni – hanno sottolineato Pasquale Tartaglione e Patrizio Iosca, presidente e vice presidente della sezione di Forlì –. In questi anni abbiamo dialogato ripetutamente con l’assessore regionale Paolo Calvano per cercare di trovare un accordo che andasse prima di tutto a vantaggio della Regione. Alla fine è mancata la volontà politica per dare un segnale forte di cambiamento sul fronte della sicurezza". "Peccato che per il Pd le priorità siano altre", attacca Pompignoli. Mentre la candidata Ugolini promette di "fare di questa Regione un avamposto della sicurezza sui trasporti".

Nei giorni scorsi Massimiliano Pompignoli e Alice Buonguerrieri hanno incontrato anche i vertici di Ceracarta, azienda leader da quasi 60 anni nel settore dei dispositivi medicali.

ma. bo.