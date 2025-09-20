Oggi i dibattiti: ci sono Zattini e i parlamentari

Oggi e domani, presso l’associazione Aurora di corso Garibaldi 80, si terrà la prima edizione del ‘Festival forlivese della libertà’ con il titolo ‘Identità, cultura, futuro’. La manifestazione è promossa dalle case editrici Giubilei Regnani e CartaCanta, dalla rivista Nazione Futura, con il contributo di Confcommercio Forlì-Cesena e il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Forlì. Dopo l’avvio nella mattinata di oggi, alle 16 si parte con ‘Egemonia culturale o libertà nella cultura?’ in cui intervengono Renzo Casadei (editore CartaCanta), Francesco Giubilei (presidente Nazione Futura), Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì (foto), Augusto Patrignani e Roberto Vignatelli, presidenti di Confcommercio forlivese e cesenate. Alle 17 si parla di ‘Politica e cultura: dall’identità romagnola a quella italiana’ con i contributi di Vincenzo Bongiorno, vicesindaco di Forlì e dei deputati Alice Buonguerrieri, Rosaria Tassinari e Jacopo Morrone (che interverrà con un video da remoto), moderati da Marco Bilancioni, caposervizio del Resto del Carlino di Forlì. Alle 18 ‘Essere liberi nell’epoca del politicamente corretto’ con gli interventi dei giornalisti Hoara Borselli (Giornale), Fabio Dragoni (Verità), Andrea Indini (ilGiornale.it) e dell’economista Emanuele Felice, moderati da Federica Mosconi di Teleromagna.

La domenica sarà aperta alle 15.30 da ‘Elogio della complessità’ con gli autori Mauro Conti, Fabio Gramellini, Giovanni Scafoglio, Alessandro Vergni e il regista Franco Palmieri nelle vesti di moderatore. Alle 16.30 ecco il ‘Dialogo sulla libertà’ animato dal poeta Davide Rondoni e dal filosofo Stefano Zecchi, con Lucia Esposito, caporedattore della cultura a ‘Libero’. In chiusura alle 18 la premiazione del concorso letterario ‘Racconti horror e gialli thriller’.

g. b.