Oggi il corteo dopo le polemiche: "Noi politicizzati? La Cgil ascolta, la Lega no"

Non si arrestano le polemiche e i botta e risposta circa la manifestazione di tutte le terre alluvionate che si terrà questa mattina, con partenza alle 10 da piazzale della Vittoria per raggiungere in un corteo piazza Ordelaffi. Questa volta a prendere la parola è lo stesso comitato ‘Vittime del fango’ che contesta l’accusa di aver dato vita a una manifestazione fortemente politica: "Apprendiamo con sorpresa e anche un po’ di amarezza dell’ennesimo incomprensibile e contradditorio comunicato della Lega, che pare non interessata agli inviti a collaborare che più volte abbiamo inviato a tutti i partiti del consiglio comunale. Dal dopo alluvione, abbiamo inviato al Comune una trentina di richieste e proposte che non sono ascoltate né dalla Lega né dagli altri partititi della maggioranza. La Lega ha ricevuto tutte queste proposte e il consigliere Pompignoli, a differenza di molti altri gruppi di maggioranza, si è voluto confrontare con noi. Per il resto il silenzio assoluto, se non lo strepitio sulle presunte strumentalizzazioni". Quanto all’appoggio della Cgil, "abbiamo accolto ogni aiuto offertoci, in un’ottica sempre apartitica ma prendendo a base delle nostre decisioni i fatti dimostrati. Se tutte le forze politiche ci avessero ascoltato, la manifestazione sarebbe stata organizzata anche con la sigla della Lega o degli altri partiti della maggioranza che rinfacciano la mancanza di pluralità".

Lo stesso Pompignoli, citato dal comitato, dice la sua: "Non è al comitato che rivolgo la mia disapprovazione rispetto alla manifestazione, bensì a quelle forze politiche e sindacali che utilizzano la piazza per ragioni elettorali, nel tentativo di accreditarsi con la città e le famiglie colpite dall’alluvione. La presidente del comitato sa che sono in corso le liquidazioni di Cis e Cas e Figliuolo è in procinto di firmare l’ordinanza sui ristori alle imprese e che ha già firmato l’ordinanza da 234 milioni per la sicurezza idraulica dei fiumi. Bisogna poi fare chiarezza sulle responsabilità e le competenze: la sicurezza del nostro reticolo fluviale, la prevenzione del rischio idrogeologico, la pulizia di argini e fossi sono azioni che deve mettere in campo la Regione".

"Parteciperò, e assieme a me ci saranno anche i rappresentanti locali del Pd". Lo ha scritto, ieri, il segretario regionale dei dem Luigi Tosiani: "Voglio testimoniare la nostra vicinanza alle popolazioni e ai territori colpiti. Ribadiamo il nostro impegno a fare tutto il possibile per arrivare ad un piano di ricostruzione che non si dimentichi di nessuno e restituisca futuro alla Romagna".

Al deputato leghista Jacopo Morrone, che aveva accusato l’evento di eccessiva politicizzazione, risponde anche Lodovico Zanetti, presidente della sezione Anpi di Forlì: "L’onorevole leghista Jacopo Morrone attacca la manifestazione accusando, tra l’altro, le associazioni che hanno contribuito all’iniziativa di fare politica. Almeno per quanto riguarda Anpi, ha ragione. L’Anpi fa politica, nel senso più alto del termine, rifacendosi all’etimologia della parola: l’arte del governare la città. Gli alluvionati romagnoli non hanno ancora avuto nulla. Stanno aspettando, e al momento hanno ricevuto solo promesse. Demagogia e basta. Quindi, se c’è qualcosa di strumentale, è la difesa da parte del parlamentare leghista dell’indifendibile". Poi, il contrattacco: "Direi, peraltro, che l’attacco dell’onorevole finisce per gettare benzina sul fuoco della rabbia degli alluvionati. Magari Morrone faccia un salto sabato in piazza: vedrà i volti di molti suoi (ex) elettori".