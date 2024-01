Oggi in municipio. Meloni e von der Leyen

La visita a Forlì della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è fissata per oggi alle 13 in municipio, con un focus su Pnrr, alluvione e fondi europei destinati alla Romagna. L’incontro si terrà alla presenza del ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del presidente della Provincia Enzo Lattuca e del sindaco Gian Luca Zattini. Non sono, ad ogni modo, previsti momenti pubblici.

Già per le 12 diverse sigle e associazioni hanno intanto predisposto un sit-in di protesta per che coinvolge, tra le altre: Anpi Forlì-Cesena, Cgil Forlì-Cesena (insieme a Federconsumatori, Sunia e associazione ‘Luciano Lama’), gli ambientalisti dei Fridays e dei Parents for Future, Legambiente, così come i ‘No Megastore’, i giovani universitari dell’Udi.