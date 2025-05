Oggi incontro su Danilo Dolci

Oggi alle ore 18.30, si svolgerà presso il Centro Pace di Forlì (via Anderlini) un incontro intitolato ‘Danilo Dolci, oggi. Una rivoluzione nonviolenta’. Ad introdurre la discussione sarà Gilberto Mussoni, rappresentante dell’Associazione ISUR- Antropologia e Intercultura. A seguire, interverranno Giuseppe Barone, collaboratore e biografo di Dolci, e il prof Thomas Casadei, membro della Rete delle Università Italiane per la Pace. Danilo Dolci è stato uno dei pensatori più influenti della nonviolenza e della lotta contro la povertà. Sociologo, poeta, scrittore e attivista, si impegnò per il diritto al pane, al lavoro, alla democrazia e contro ogni forma di mafia. L’iniziativa intende riflettere sull’attualità del pensiero di Dolci e sull’eredità del suo operato nella società contemporanea. La partecipazione è libera.