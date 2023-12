Oggi la presentazione della guida del cimitero monumentale

Oggi alle 16, presso la Sala ex Cinema Mazzini, corso della Repubblica 88, Forlì, verrà presentata la ’Guida raccontata al Cimitero Monumentale di Forlì - Storia, Arte, Cultura’ di Alvaro Lucchi. Insieme all’autore interverrà Gabriele Zelli. Nell’occasione verranno proiettate molte delle immagini contenute nella pubblicazione, che sarà posta in vendita a prezzo scontato di 100 euro, anziché 130 euro. L’opera di Alvaro Lucchi, che ha comportato vent’anni di lavoro, è composta di 3 volumi per un totale di 815 pagine.