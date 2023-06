Oggi la visita del ministro Valditara E i sindacati preparano la protesta

Verrà in visita a Forlì questa mattina alle 12.15, il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara (foto), alla sede della scuola media Mercuriale, in via Sapinia, una delle zone più colpite dall’alluvione. L’incontro si terrà in presenza del presidente della Provincia, del sindaco Gian Luca Zatini, del direttore generale dell’Usr Emilia-Romagna Stefano Versari e del provveditore Mario Maria Nanni. All’incontro sono stati invitati anche il Prefetto Antonio Corona e gli amministratori del territorio. Proprio il ministro Valditara, nei giorni scorsi, ha voluto optare per la semplificazione degli esami scolastici sia delle medie che delle superiori per i ragazzi che vivono nelle zone alluvionate, sostituendo le prove scritte con degli orali.

Una decisione che, nei giorni scorsi, ha generato le proteste di Flc Cgil, fino ad arrivare alla decisione di tenere un presidio, oggi, nella zona antistante l’edificio scolastico al quale farà visita il ministro. Il presidio, autorizzato dalla Questura, "sarà l’occasione per affrontare e rappresentare difficoltà e problematiche delle scuole del

territorio romagnolo. In particolare le decisioni contenute nell’ordinanza ministeriale attuativa del decreto legge n.61".

Un decreto che commente anche Cisl Romagna: "Si tratta di un provvedimento emanato inaspettatamente, senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali. È un provvedimento inopportuno e forzato che, anziché essere d’aiuto, mette in difficoltà e mette in discussione tutto il lavoro già svolto, obbligando docenti e studenti a una riorganizzazione in tempi estremamente ristretti. Questa non era certamente la modalità corretta per affrontare la situazione. Sarebbe stato diverso e più adeguato dare alle singole scuole, nell’ambito della loro autonomia, la possibilità di scegliere, qualora ve ne fosse stato bisogno, una semplificazione o una valutazione diversa, esaminando attentamente ogni singolo caso. Non siamo più nel periodo dell’emergenza Covid, in cui l’emergenza riguardava tutti indiscriminatamente".

La nota prosegue: " L’obiettivo sarebbe stato quello di garantire che l’anno scolastico potesse concludersi in modo soddisfacente e nel migliore dei modi. La Cisl Scuola Romagna si dichiara fortemente contraria a questo provvedimento affrettato e chiede al Ministero dell’Istruzione di riconsiderare la decisione, coinvolgendo le organizzazioni sindacali nel processo decisionale. La nostra priorità è tutelare il diritto allo studio degli studenti e garantire il rispetto del lavoro svolto dalle scuole colpite dall’alluvione, che si sono adoperate con impegno e dedizione per affrontare le difficoltà che si sono presentate lungo il percorso".

s. n.