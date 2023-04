Oggi per il ‘Falò’ piadina fritta e innalzamento della zerbàla

Continua a pieno ritmo a Rocca San Casciano la preparazione per la Festa del Falò, in programma la sera di sabato 15 aprile, col bis alla domenica con la sfilata dei carri. Sono tre i momenti che animeranno il pomeriggio di oggi: la preparazione dei carri allegorici sul tema del dio Pan per il Borgo e della giungla per il Mercato, nei relativi capannoni a Campomaggio; la vendita della piadina fritta nel chiosco di via Guerrazzi nel ponte dei falò per il Mercato e in un garage vicino al teatro per il Borgo; l’innalzamento della ‘zerbàla’ (un tronco alto quasi 10 metri) lungo il fiume Montone, attorno a cui poi sorgeranno i pagliai.

Racconta Matteo Mancini, presidente del Mercato: "L’innalzamento della zerbàla con le corde è uno dei momenti più belli ed emozionanti della preparazione del pagliaio, perché si svolge con un rito tramandato di generazione in generazione con la partecipazione diretta di tanti rionali, in particolare giovani, e indiretta di tutto il rione, che assiste in modo festoso dalle sponde del fiume".

Aggiunge la responsabile del Borgo, Gloria Spada: "Anche nel nostro rione c’è molta attesa per l’innalzamento della zerbàla, perché da quel momento inizia la costruzione del pagliaio, con tutte le particolarità, le bravure e i segreti che poi saranno fondamentali per la vittoria".

Per tutto il pomeriggio proseguirà anche la gara per "la miglior piadina fritta di Rocca". Decine e decine di azdòre borgaiole e mercaiaole si sfideranno all’ultimo mattarello per impastare e tirare la sfoglia e per friggere le piadine più gustose, croccanti e asciutte di tutta Rocca". Concordano i due responsabili, Gloria Spada e Matteo Mancini: "Tutte le domeniche, prima della sera del Falò, noi dei due rioni facciamo una grande festa di preparazione, coinvolgendo tutto il paese". Quinto Cappelli