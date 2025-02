"Oggi ritmi frenetici: è fondamentale riflettere e creare riti collettivi"

Per Accademia Perduta/Romagna Teatri una delle missioni principali è proprio quella di avvicinare anche i giovanissimi al mondo del teatro, per questa ragione sono numerose le attività che vengono portate avanti in collaborazione con le scuole, coinvolgendo i giovani e i giovanissimi in iniziative che li invogliano a scoprire nuove storie. Tra queste, oltre a ‘Teatro in classe’, l’altro progetto condotto in partnership con il Carlino, ci sono anche i ‘Campionati di giornalismo’.

"Sono molto soddisfatto della risposta positiva che, anche quest’anno, per la stagione teatrale, arriva da parte delle scuole medie del territorio forlivese per l’edizione di campionati di giornalismo – spiega Ruggero Sintoni, co-direttore artistico di Accademia Perduta/Romagna Teatri –. C’è stata un’ottima adesione e partecipazione, infatti, sia agli spettacoli di prosa programmati al teatro Diego Fabbri sia a quelli di teatro ragazzi e di drammaturgia contemporanea al teatro Piccolo".

I ragazzi, infatti, hanno avuto occasione di assistere a diversi spettacoli insieme ai loro compagni di classe, in modo da poter poi analizzare insieme tutte le tematiche emerse. Tra gli spettacoli proposti agli studenti, alcune sono Produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri, quali ‘P come Penelope’ con Paola Fresa e Orfeo ed Euridice con Liliana Letterese e Andrea Lugli, che portano sul palcoscenico del Piccolo un’attualizzazione delle figure mitologiche più conosciute ed affascinanti.

"Il teatro, inteso nel senso ampio del termine – le parole conclusive di Sintoni – è sempre stato una forma d’arte costruita dalle persone per le persone, per divertirsi, emozionarsi e riflettere. In una società di ritmi frenetici e isolamento tecnologico come quella contemporanea, il teatro assume un ruolo fondamentale nel ricreare riti collettivi, nella partecipazione dal vivo, nella narrazione di storie".