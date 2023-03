Oggi si parla del ceramista Guerrino Tramonti

Sarà il ceramista faentino Guerrino Tramonti il protagonista dell’ultimo evento a latere di Picta, la Rassegna europea di arte contemporanea in corso a Terra del Sole. Oggi alle 17.45 il Palazzo pretorio ospiterà un incontro sulla figura del compianto maestro di cui lo scorso anno ricorreva il trentennale della morte: previsti gli interventi di Marco Tramonti, figlio dell’artista e presidente della Fondazione che porta il suo nome; Massimo Isola, sindaco di Faenza; Giovanni Mirulla, editore e giornalista, direttore della rivista d’arte D’A; Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Moderatore sarà Giuseppe Bertolino, direttore artistico di Picta. Alcune opere di Tramonti sono esposte nel locale attiguo al Salone dei Commissari, dove sono invece allestite le 84 opere, espressioni di differenti modi di vedere e pensare di 27 artisti italiani ed europei. Picta si avvia al gran finale, in agenda sabato prossimo, giorno in cui saranno consegnati i premi Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole a personaggi eminenti della cultura del Novecento. La mostra, promossa da aps Cava Forever group, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato su appuntamento (tel. 333.4608113); è possibile inoltre partecipare alle visite guidate a cura di Giuseppe Verrelli (tel. 348.9206619).