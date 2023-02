Oggi sopralluogo sul luogo del delitto La difesa a caccia di indizi ’contro’ la procura

Che sia una svolta? La domanda rischia una ricerca vana di risposte. Esattamente come l’enigma in cui s’è avvitata la trama innescata dal corpo senza testa di Franco Severi, il contadino boscaiolo di 53 anni trovato la sera del 22 giugno dell’anno scorso in un dirupo alle spalle del casolare di Ca’ Seggio di Civitella, dove abitava solo, lui, scapolo, dopo la morte di entrambi i genitori.

Gli inquirenti tornano oggi sul luogo del delitto, quel rialto preappenninico rintanato in solitudine su un fianco d’un folto boschivo impenetrabile, incavato e incurvato da rapidi e quasi verticali ondeggiamenti della terra. Lì in quell’ordito di frattaglie della natura si cela il segreto della morte di Franco: lo dice la procura, che accusa il fratello Daniele, 63 anni, meldolese, autista di ambulanze in pensione, di avere ammazzato Franco per ragioni di eredità; l’uomo è in carcere dal 2 luglio 2022, con le accuse di omicidio volontario e occultamento della testa del fratello, mai più trovata. E pure la difesa è convinta che l’eureka della storia si trovi in quella cuna selvatica. Gli avvocati di Daniele, Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti, hanno infatti chiesto e ottenuto il sopralluogo di oggi. Si tratta d’un meccanismo accolto dal codice di procedura penale all’interno dell’ingranaggio delle indagini difensive. Per i difensori, Daniele è innocente. Non solo. I legali dell’ex dipendente Ausl sostengono che la procura non avrebbe "eseguito tutte le indagini possibili, fermandosi solo all’ipotesi che ad ammazzare Franco sia stato Daniele". Per questo oggi a Ca’ Seggio salirà anche un team di detective privati incaricati dai difensori di effettuare ricerche e rilievi metrici e fotografici. Presenti, oltre a carabinieri e rappresentanti della procura, anche la controparte famigliare della vicenda, i fratelli e le sorelle di Franco, assistiti dagli avvocati Max Starni e Massimiliano Mambelli: Daniele era ed è in lite perenne coi suoi fratelli, Franco compreso. I famigliari stessi non hanno dubbi: sarebbe Daniele l’assassino.

La difesa è invece convinta che non si sia scavato abbastanza: "Si è indagato in un’unica direzione, contro Daniele, tralasciando ogni altra possibile pista", ha detto più volte l’avvocato Pompignoli. Per il quale ciò che ha in mano l’accusa "è un cumulo di labili indizi". A Daniele i carabinieri hanno trovato una macchia di sangue di Franco su un paio di scarpe. E questo è però bastato alla Cassazione per confermare il carcere all’ex autista del 118. Ma la difesa non molla il punto: l’ispezione di oggi, in campi, rivali, scarpate, nel ventre dello stesso dirupo dov’è stato trovato Franco, servirà nella sua ottica a dare all’indagine una visuale diversa, allargata. Forse, tra le aspettative della difesa, c’è pure quella di scovare la molla giusta per ritrovare la testa di Franco. E allora sì che sarebbe una svolta.

Maurizio Burnacci