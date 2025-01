Oggi spettacolo e laboratori, domani il fuoco si spegne

Ultimi giri di valzer natalizi nei centri di Castrocaro Terme e Terra del Sole. All’ombra del Campanone in piazza del Buonincontro si spegnerà doman sera il ‘fog d’Nadel’ del Gruppo Alpini ‘C. Bandini’. Oggi dalle 15.30 alle 18.30 sono in programma giochi e laboratori per bambini, i grandi protagonisti delle feste, mentre in serata andrà in scena lo spettacolo Poparty on ice a cura del gruppo Sappada e associazione Kalipè Calliope. Per i più piccoli merenda con pane e nutella e per cena carne in graticola, salsiccia e pancetta. Rush finale anche per la brace ardente del Gruppo del Fuoco a Terra del Sole, impegnati a intrattenere i numerosissimi ospiti e a far baldoria fino a tardi con grigliata, panettone e brulè. Sempre nella cittadella è possibile visitare la Rassegna di presepi, giunta alla 37ª edizione, con un centinaio di natività in mostra dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Ingresso a offerta libera. Domani chiusura con befane e pasqualotti.

Per tutte le info sugli eventi natalizi: www.castrocarotermeterradelsole.travel.