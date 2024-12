Oggi voto sui vigili: intesa con Meldola: "Nessun aumento sulle tasse"

Alle 18 a palazzo Varano, si tiene l’ultimo consiglio comunale del 2024 a Predappio. Fra i 14 punti all’ordine del giorno, si parlerà di Imu, Irpef e servizi a domanda individuale (fra cui affissioni, plateatico, luci votive, mense, palestre e scuolabus). "Non proponiamo aumenti e confermiamo i servizi gratuiti, come lo scuolabus", anticipa il sindaco Roberto Canali. Contestualmente sarà discusso il bilancio preventivo 2025-2027.

Fra gli investimenti, saranno affrontati i progetti principali: l’efficientamento energetico nel teatro comunale (250mila euro dal Pnrr); l’ex oratorio Santa Rosa (150mila euro già appaltati più 360mila euro che dovrebbero arrivare dalla Regione) dove vanno sistemati tetto, muro di cinta e altro; è già in corso di realizzazione il progetto di ristrutturazione della monumentale scalea che da piazza Sant’Antonio conduce a palazzo Varano (970mila euro dal ministero Infrastrutture e Trasporti). "Speriamo – commenta il sindaco Canali – di finire i lavori entro il 2025".

Più delicata è la situazione dei lavori di ristrutturazione dell’ex Casa del Fascio (2.700 metri quadrati calpestabili), dopo l’interruzione del contratto con una ditta precedente. "Dovremo riappaltare i lavori per 2,5milioni di euro, che serviranno per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza del grande immobile".

Altro argomento interessante è la convenzione col Comune di Meldola per la gestione della polizia municipale, dopo l’uscita dal servizio precedentemente gestito dall’Unione a 14. Infine, sarà rinnovata anche la convenzione per cinque anni del canile pubblico con gli altri comuni del comprensorio forlivese.

Quinto Cappelli