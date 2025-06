Ogni sabato in piazza il ‘Mercatino sotto le stelle’, il via alle 20

A Bertinoro torna il Mercatino sotto le stelle. Da oggi, per tutta l’estate (con l’eccezione del 21 e del 28 giugno), il sabato sera sul Balcone di Romagna sarà il momento ideale per curiosare fra colorate bancarelle di prodotti artigianali e andare alla scoperta di creazioni handmade uniche e originali. Appuntamento a partire dalle ore 20 in piazza della Libertà. Durante le serate sarà attivo un servizio di navetta gratuito con partenza dai parcheggi di via Allende e via Badia dalle ore 19.30 alle 00.30 (info: idealfiere@gmail.com e tel. 375.7817524).