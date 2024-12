Ogni sera è festa in piazza con ‘E Zoc ed Nadel’

Da alcune sere arde E Zoc ed Nadel in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano, acceso a cura dell’associazione dei giovani Pro Rocca e di altre associazioni di volontariato del paese. L’accensione del fuoco nel grande braciere nel centro storico è stata effettuata dal vicesindaco Raffaele Faccini, da anni animatore di Pro Rocca. Spiegano gli organizzatori: "Ogni sera attorno al fuoco si svolge un evento, con cena aperta al pubblico con specialità locali, sotto un grande tendone, a gara fra chi prepara le pietanze migliori".

Si alternano i volontari delle varie associazioni, fra cui Pro Rocca, Soccorso Alpino, Tramonto, Circolo parrocchiale, I Ragazzi della Villa, Rocca Bike, Unione sportiva rocchigiana, Gruppo socio-culturale della Misericordia, I Love Rocca.

"Le manifestazioni – aggiungono gli organizzatori – si concluderanno il 5 gennaio 2025 con l’arrivo della Befana al parco ‘Cappelli’ alle 15, i fuochi artificiali alle 21 sul ponte, il concerto di musica live in piazza Garibaldi alle 21.30 con gli ‘Over the Pops’ e col Veglione della Befana alle 23.30 nella Colonia fluviale". Commenta il sindaco di Rocca, Marco Valenti: "Come amministrazione comunale siamo molto contenti che il periodo delle feste natalizie sia animato da una trentina di eventi culturali, musicali, gastronomici e ispirati alla tradizione, a dimostrazione che il volontariato è ancora una forza molto viva in paese. Inoltre, è bello che molte sere, all’ora di cena, ci si ritrovi in piazza davanti al fuoco per cenare insieme ad amici, parenti e cittadini. Queste iniziative restano un segno molto importante per tutti".

