"Ogni tanto ci sono incidenti"

Nicolò Erbacci, titolare di Punto Due, affiliato Buffetti, descrive con chiarezza la situazione della viabilità: "Qui, la mattina e la sera, durante gli orari di entrata e uscita dal lavoro, è un vero ‘macello’". Il negozio, specializzato in materiale per scuola e ufficio, ha una sede in piazza Cavour ed è presente in via Bertini da ben 40 anni. "La ciclabile non è sicura perché non è segnalata adeguatamente: la strada è solo verniciata di verde. Inoltre – aggiunge – bici e monopattini sono silenziosi e difficili da vedere; ogni tanto assistiamo a incidenti". Erbacci non si limita a segnalare problemi legati al traffico: "La sera girano persone poco raccomandabili, bisogna fare attenzione".