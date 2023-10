Ok del giudice ai pm. Dopo 14 anni archiviata l’inchiesta Varano Il Gip del Tribunale di Forlì ha accolto la richiesta di archiviazione per 26 posizioni in merito all'inchiesta Varano, uno dei filoni del caso Cassa di Risparmio di San Marino. Rimangono pendenti solo 3 posizioni.