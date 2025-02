Oli alimentari esausti: dalla cucina al motore

A Forlì gli oli di scarto del ristorante Roadhouse di via Vasumini a Pieve Acquedotto diventano biocarburante. Nel 2024, nel locale forlivese sono stati infatti raccolti 400 chili di oli alimentari esausti, grazie alla partnership fra i gruppi Hera e Cremonini.

Dalla cucina al motore, quindi, in un progetto che promuove la transizione ecologica dei trasporti e l’autonomia energetica. Il processo inizia con la separazione e lo stoccaggio degli oli di scarto nelle cucine, da parte di personale formato dall’azienda Cremonini. Gli scarti, ad esempio gli oli di frittura, sono prelevati da Hera e sottoposti a un pretrattamento secondo i rigidi parametri di qualità della società, che consente poi l’ingresso nelle bioraffinerie, dove avviene la trasformazione in biocarburante.

Gli oli raccolti a Forlì si sono sommati a quelli raccolti in tutta Italia, nell’ambito di un progetto che ha visto recuperare nel 2024 oltre 133 tonnellate di oli alimentari di scarto in 220 punti ristoro Chef Express, Roadhouse, Calavera, Smokerey, Billy Tacos e Wagamama. L’utilizzo di questi biocarburanti ha permesso una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra lungo l’intera filiera di produzione del biocarburante di circa l’83% rispetto al carburante fossile per i trasporti, con una mancata emissione di 378 tonnellate equivalenti di CO2.

"Un’attività che migliora autonomia energetica e sostenibilità dei trasporti", spiega Giulio Renato, direttore centrale servizi ambientali e flotte Hera. "Per Chef Express l’impegno per migliorare le performance ambientali rientra nell’idea di qualità che vogliamo offrire ai clienti", afferma Sergio Castellano, chief quality & esg officer di Chef Express.

Gianni Bonali