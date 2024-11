Olio e tartufo bianco: Artusi e le eccellenze

Casa Artusi continua nella sua opera divulgatrice della buona cucina italiana, quella descritta e riportata da Pellegrino Artusi nella sua opera. Non si può scindere la nostra tradizione gastronomica dall’olio extravergine di oliva e, proprio su questo prodotto d’eccellenza nazionale, verte l’incontro di questa sera che si terrà alla chiesa dei Servi alle 20,30. ‘Oro in tavola: l’olio extra vergine di oliva!’ è promosso dall’Associazione Italiana Sommelier Romagna in collaborazione con Casa Artusi. Durante la serata verranno brevemente illustrati i molteplici aspetti che vedono l’olio d’oliva protagonista, dalle funzioni religiose che risalgono a ben prima del suo uso alimentare, allo sviluppo dell’olivicoltura in Romagna, alle pratiche di estrazione e come riconoscerne la qualità.

Non mancheranno accenni sull’aspetto salutistico dell’olio, al suo utilizzo in cucina e, soprattutto, al suo impiego nei cibi a seconda delle caratteristiche organolettiche. Intervengono: Mattia Fiandaca (gastronomo di Casa Artusi) per i saluti e il benvenuto, Adolfo Treggiari (presidente Ais Romagna) che racconta le attività di promozione dell’olio dell’Emilia Romagna attraverso la Guida Ais ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’, Flavio della Luna (degustatore Ais Olio) che affronta i temi dell’olivicoltura in Emilia Romagna, del coltivare oli Dop, i sistemi di estrazione e come riconoscere pregi e difetti attraverso la degustazione, Gian Carlo Mondini (referente Olio Ais Romagna) tesse un percorso fra i pregi dell’olio sulla salute, il prezzo equo per un buon olio, l’utilizzo dell’olio in cucina e quale olio in abbinamento al cibo. Infine Caterina Valbonesi (delegata Ais Forlì) espone il programma del ‘Corso Degustatore Olio’ a Casa Artusi.

Nei giorni scorsi il centro culturale forlimpopolese è stato protagonista alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Nei due giorni, che hanno visto protagonista Casa Artusi, Mattia Fiandaca ha condotto un workshop sulla figura di Artusi, sulla candidatura della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale Unesco e sul rapporto tra Artusi e il tartufo, anche il bianco di Alba, con un particolare focus sulle ricette specifiche studiate dall’Artusi. Matteo Milandri, responsabile della Scuola di Cucina di Casa Artusi, ha svolto uno show cooking dedicato alla ricetta del risotto, parmigiano affumicato e tartufo bianco d’Alba a cui è seguita la degustazione. Infine al Castello di Roddi, ha condotto una cooking class su una ricetta artusiana abbinata al tartufo bianco di Alba.

Matteo Bondi