Olitalia, gioielli in vetrina: la ‘riserva’, aceti balsamici e nuovi condimenti agrodolci

L’azienda forlivese Olitalia ha partecipato nei giorni scorsi alla fiera Tuttofood di Milano, tra le più importanti dell’industria alimentare in Italia, in cui ha per presentato le ultime innovazioni e i progetti del gruppo. L’impresa di via Antonio Meucci è guidata dai fratelli Angelo, Elisabetta e Camillo Cremonini ed è specializzata nella selezione e confezionamento di oli di oliva, oli extravergini, di semi e da frittura che vengono commercializzati, da oltre 40 anni, in 120 Paesi nel mondo.

Sono oltre 311 i milioni di euro di fatturato, con 170 dipendenti (un altro stabilimento è a Spilamberto in provincia di Modena, specializzato in aceti balsamici, aceti di vino e glasse). "Vista la crescente vocazione internazionale della manifestazione - ha commentato il direttore marketing Andrea Marchelli – abbiamo scelto di partecipare all’edizione 2025 di Tuttofood, capace di attrarre i principali buyer internazionali ed italiani. È stata l’occasione per presentare tutte le nostre linee di prodotto: dagli oli extravergini, agli oli di semi e per frittura a marchio Olitalia, fino alle linee di aceto balsamico e suoi derivati firmate ‘Acetaia Giuseppe Cremonini’".

In primo piano il lancio del nuovo prodotto ‘Chef Mania’, che racchiude la qualità dell’olio extravergine nel formato ‘squeezable’, ispirato alla classica bottiglia utilizzata dagli chef nelle cucine professionali, insieme a ‘La Nostra Riserva’, l’olio extravergine selezionato dalla famiglia Cremonini. Un’altra anteprima è stata la nuova linea ‘Segreti da Chef’, una gamma di aceti con aromi 100% naturali, nata in collaborazione con l’Associazione professionale cuochi italiani. L’azienda si propone come partner di riferimento nel mondo della ristorazione e del retail, promuovendo prodotti sostenibili e capaci di rispondere alle sfide del gusto e della cucina professionale.

All’interno dello stand Olitalia, un’area è stata dedicata proprio all’Acetaia, con le sue linee che vanno dall’aceto balsamico tradizionale di Modena dop, all’aceto balsamico di Modena igp, passando dai condimenti e agli aceti di vino bianco, fino ai prodotti più innovativi come ‘Dulcis in Agro’, il condimento agrodolce a base di aceto balsamico e il 50% di succo e polpa di frutta, disponibile nelle varianti fico, lampone, fragola e albicocca.