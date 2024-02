Olmi dirigerà il concerto di Pasqua

Torna l’attesissima ‘Forlì Grande Musica - Primavera’ che si terrà dal 10 marzo al 22 aprile e presenterà una serie di concerti nella sala Sangiorgi dell’istituto musicale Masini e nell’abbazia di San Mercuriale. Presentata dai maestri Paolo Olmi, direttore della Young Musicians European Orchestra e da Massimo Mercelli, presidente di Emilia Romagna Festival, la rassegna prenderà il via alla Sala Sangiorgi, col recital del violinista Mattia Pagliani a cui seguirà il 17 marzo il baritono Gianandrea Navacchia col pianista Marco Santià. Poi il 24 marzo Eleonora Testa al violoncello e Francesco Maria Novelli al pianoforte presenteranno brani di Bach, Ernst, Paganini, Tosti, Schumann, Rachmaninov.

Ma il grande evento della rassegna avrà luogo il 25 marzo, ore 21, nell’abbazia di San Mercuriale con ‘Petite Messe Solennelle’ diretto da Paolo Olmi’. Questo sarà il concerto di Pasqua, capolavoro di Rossini scritto poco prima della sua morte nel 1868 e da lui modificato da Musica Sacra in una grande composizione di stile wagneriano. Alla realizzazione di questo progetto hanno collaborato l’Accademia Chigiana, il Comitato Nazionale Musica, Il Teatro Alighieri di Ravenna, l’Ambasciata Ucraina presso la Santa Sede e l’Ambasciata Ucraina presso il Governo italiano. Al concerto parteciperà, oltre al coro della cattedrale di Siena diretto dal maestro Lorenzo Donati, il LiatoShynsky Capela Choir di Kiev i cui cantori per arrivare in Italia dovranno sottoporsi a regole molto precise.

"Saranno presenti in tutto 130 artisti che ‘daranno vita – ha precisato Paolo Olmi – ad un Rossini inaspettato che conclude questa sua ultima opera con una dimensione epica e quasi tragica".

La rassegna proseguirà l’8 aprile alla sala Sangiorgi con ‘Evviva l’Opera!’ un concerto per celebrare l’opera col mezzosoprano Daniela Pini e l’arpa di Davide Burani che presenteranno brani di Mozart, Bizet, Rossini, Donizetti, Verdi, Saint- Saens. L’ultimo incontro, sempre alla Sala Sangiorgi, sarà presentato dal pianista Andrea Padova col concerto ‘Liszt, l’Opera e l’Italia’.

"In questi cinque anni – ha concluso l’assessore alla cultura Valerio Melandri – Olmi e Mercelli hanno portato a Forlì la grande musica elevando il livello culturale della città".

Ingresso per il concerto del 25 marzo: navata centrale intero 20 euro, ridotto (over 65, fino a 35 anni, titolari Card Cultura, abbonati Emilia Romagna Festival) 12 euro. Navata laterale 5 euro, fino a 10 anni 1 euro. Biglietti acquistabili su Vivaticket e presso il teatro Diego Fabbri; la sera del concerto presso la sede dello spettacolo. Per i concerti dall’8 al 22 aprile: Biglietti 5 euro e fino a 10 anni 1 euro e per tutti gli studenti delle scuole forlivesi 1 euro. Per prenotazioni tel. 0542 25747.

Rosanna Ricci